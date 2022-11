Marché de Noël de Goincourt

Marché de Noël de Goincourt, 10 décembre 2022, . Marché de Noël de Goincourt



2022-12-10 – 2022-12-10 À la salle des 2 Collines, vous trouverez une ambiance chaleureuse et empreinte de la féerie de Noël avec des décorations de Noël, des articles de fête, des produits du terroir et des fabrications artisanales. C'est l'occasion de trouver à coup sûr d'acheter son sapin et de l'habiller, des idées de cadeaux originales ou de quoi concocter de délicieux festins pour les fêtes. Une restauration est prévue à l'extérieur avec le vin chaud et autres douceurs. Les enfants n'ont pas été oubliés puisque 2 manèges seront présents et le passage du père Noël qui fera des étoiles dans leurs yeux. Organisé par la mairie de Goincourt

