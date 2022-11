MARCHÉ DE NOËL DE GARCHE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Moselle Venez déambuler au marché de Noël et découvrez les produits artisanaux et locaux.

Petite restauration sur place, sans oublier le tant attendu vin chuad.

Tentez également votre chance à la tombola. Esn@mairie-thionville.fr +33 3 82 53 23 72 https://www.thionville.fr/fr Photo by Markus Spiske on Unsplash

