Fournols Fournols 63980, Fournols Marché de Noël de Fournols Fournols Fournols Catégories d’évènement: 63980

Fournols

Marché de Noël de Fournols Fournols, 5 décembre 2021, Fournols. Marché de Noël de Fournols Salle des Fêtes Le bourg Fournols

2021-12-05 – 2021-12-05 Salle des Fêtes Le bourg

Fournols 63980 Fournols Retrouver des produits du terroir et des créations pour vos cadeaux de Noël.

Des animations : jeux en bois, balade à poney, dégustation huîtres, de foie gras et vin chaud. v.hervet@orange.fr +33 6 72 81 99 49 Salle des Fêtes Le bourg Fournols

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 63980, Fournols Autres Lieu Fournols Adresse Salle des Fêtes Le bourg Ville Fournols lieuville Salle des Fêtes Le bourg Fournols