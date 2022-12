Marché de Noël de Flavigny sur Ozerain 2022 Flavigny-sur-Ozerain Flavigny-sur-Ozerain Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Flavigny-sur-Ozerain Marché de Noël au domaine Flavigny-Alésia avec la présence du père Noël. Une cinquantaine d’exposants seront présents entre artisanat, gastronomie, décorations et idées cadeaux notamment. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place dans un espace chauffé. flavignyanimations@gmail.com Flavigny-sur-Ozerain

