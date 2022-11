Marché de Noël de Fismes Fismes Fismes Catégories d’évènement: Fismes

Marne

Marché de Noël de Fismes

Centre-ville Fismes Marne

2022-11-26 – 2022-12-03

Marne Fismes Profitez de toute la magie de Noël en famille ! Au programme :

– Patinoire

– Chalet du Père Noël

– Chalet goûter de Noël 3 décembre :

• Marché artisanal à la salle des fêtes avec plus de 20 exposants

• Téléthon 2022 – place de la Résistance

• Promenade en calèche

• Animations gratuites

• Exposition Art Floral autour de Noël et les tables des fêtes, à la mairie. http://fismes.fr/ Fismes

