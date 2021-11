Ferrieres-en-gatinais Salle et cour de l'Abbaye Ferrières-en-Gâtinais Marché de Noël de Ferrières Salle et cour de l’Abbaye Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Marché de Noël de Ferrières Salle et cour de l’Abbaye, 4 décembre 2021, Ferrieres-en-gatinais. Marché de Noël de Ferrières

Salle et cour de l’Abbaye, le samedi 4 décembre à 08:00

Le Comité des Fêtes de Ferrières organise son marché de Noël dans la salle de l’abbaye et des mariages et en extérieur dans la cour de l’abbaye. De nombreux créateurs seront présents. Le Père Noël sera présent l’après-midi ! Vin et chocolat chaud seront servis par les confrères de l’association Saint Vincent. Entré libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires. Marché de Noël à Ferrières Salle et cour de l’Abbaye Ferrières-en-Gâtinais, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T08:00:00 2021-12-04T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais Autres Lieu Salle et cour de l'Abbaye Adresse Ferrières-en-Gâtinais, Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais lieuville Salle et cour de l'Abbaye Ferrieres-en-gatinais