Marché de Noël de Falaise Falaise, 17 décembre 2022, Falaise.

Marché de Noël de Falaise

Place Belle Croix Falaise 14700

2022-12-17 09:00:00 – 2022-12-17 19:00:00

Falaise

14700

Dans le cadre des Féériques 2022, la ville de Falaise vous invite à flâner sur son Marché de Noël et à profiter en famille de ses nombreuses animations : patinoire, carrousel, concerts de l’Harmonie du Pays de Falaise, balades en calèche…

En plus de vivre un moment fabuleux, retrouvez en plein cœur de ville de nombreux exposants qui vous proposeront leur large palette de produits originaux et artisanaux, pour le plaisir des yeux et des papilles.

Et à partir de 18h15 le dimanche soir, ne manquez pas le grand feu d’artifice qui viendra clôturer en beauté ce week-end empreint de magie !

+33 2 31 41 61 61

Falaise

