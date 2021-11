Diors Diors Diors, Indre Marché de Noël de Diors Diors Diors Catégories d’évènement: Diors

2021-12-05 09:00:00 – 2021-12-05 19:00:00

Diors Indre Diors Sur ce marché de Noël, on trouvera des producteurs de produits locaux en tout genre : tout d’abord gastronomiques (foie gras, volailles, confitures, produits de la ruche, pain, viennoiseries galettes, lentilles, vin, jus de pommes….) puis artisans d’art, des décorations de Noël… Marché de Noël à Diors, organisé par le comité des fêtes.

Producteurs et créateurs vous accueilleront toute la journée ainsi que le stand des enfants de l’école de Diors. nadinedelanne@yahoo.fr Sur ce marché de Noël, on trouvera des producteurs de produits locaux en tout genre : tout d’abord gastronomiques (foie gras, volailles, confitures, produits de la ruche, pain, viennoiseries galettes, lentilles, vin, jus de pommes….) puis artisans d’art, des décorations de Noël… marché de noel

