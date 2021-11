DéolsDéols Déols Déols Déols, Indre Marché de Noël de Déols Déols Déols DéolsDéols Catégories d’évènement: Déols

Marché de Noël de Déols avec présence exceptionnelle du Père Noël et de nombreuses animations tout au long du week-end. Le samedi à partir de 17h : marché de Noël au centre socio culturel et à l'école Paul Langevin. 18h30 arrivée du père Noël. 19h30 feu d'artifice au mail du centre socio culturel. 20h concert au centre socio culturel.

Le dimanche 19 : de 10h à 18h marché de Noël puis concert de cuivre à l'église Saint-Etienne à 16h.

Le dimanche 19 : de 10h à 18h marché de Noël puis concert de cuivre à l’église Saint-Etienne à 16h. marché de noel

