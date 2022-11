Marché de Noël de Deauville Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

2022-12-10 – 2022-12-11

Calvados A l’invitation de l’association Au fil des Arts, une trentaine d’artisans et de producteurs locaux exposent leurs créations originales et produits de fêtes : bougies, bijoux, savons, maroquinerie, chocolats, champagne, biscuits…

En présence du Père Noël de 15h à 17h ! L’association Au Fil des Arts a été créé en avril 2022 dans le but de faire découvrir ou redécouvrir les artisans et créateurs normands à travers diverses manifestations. A l’invitation de l’association Au fil des Arts, une trentaine d’artisans et de producteurs locaux exposent leurs créations originales et produits de fêtes : bougies, bijoux, savons, maroquinerie, chocolats, champagne, biscuits…

