Marché de Noël de Dannemarie

Marché de Noël de Dannemarie Dannemarie

2021-12-04 – 2021-12-18

Dannemarie Haut-Rhin Dannemarie

Le marché de Noël de Dannemarie est axé sur la convivialité et sur l’artisanat : il met à l’honneur des artisans locaux, installés dans une trentaine de cabanons de bois.

Chaque soir à 18h : cadeaux, calendrier de l’Avent géant, contes de Noël et manège pour enfants, cabanons boissons chaudes & gourmandises

Le 4 décembre à 18h : Départ retraite aux flambeaux et lanternes, place de la 5ème DB, procession et verre de l’amitié, manalas, chocolat chaud

concerts et animations…

Une trentaine de chalets proposeront les traditionnelles douceurs de Noël mais surtout des produits artisanaux du territoire tous les weekends. Une multitude d’idées cadeaux, de décorations et de dégustations à découvrir.

+33 6 38 35 15 27

Dannemarie

