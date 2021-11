Marché de Noël de créateurs Caen, 10 décembre 2021, Caen.

L’association aPAON présente son marché de noël de créateurs dans l’écrin de l’église Saint-Nicolas.

Vous pourrez faire votre shopping de noël auprès d’une trentaine d’artisans créateurs locaux.

Maroquinerie, bijoux, céramique, luminaires… seront présentés lors de ce week-end placé sous le signe du made in Normandie.

Restauration (le midi), boissons chaudes et douceurs sucrées (tout au long de la journée) assurés par la Coop 5 pour cent.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire

lapaoncaen@gmail.com https://lapaoncaen.wixsite.com/caen?fbclid=IwAR36vfABljknI78btzF9NXray6S4sxYOkj6l9zkG0kyYlfk6yWYI2UttbSg

