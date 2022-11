Marché de Noël de Courtois Courtois-sur-Yonne Courtois-sur-Yonne Catégories d’évènement: Courtois-sur-Yonne

Yonne Courtois-sur-Yonne EUR Dimanche 11 décembre 2022 de 9h à 18h, la Caisse des Ecoles de Courtois sur Yonne vous donne rendez-vous pour son marché de Noël !

Vous y trouverez des expositions d’outils anciens, des ateliers de décoration de Noël, des stands de restauration… De nombreux lots sont à gagner et le Père Noël sera même présent de 14h à 16h ! +33 3 86 97 01 65 Foyer rural et cour de la mairie 18 Rue de l’Église Courtois-sur-Yonne

