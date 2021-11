Marché de Noël de Compans Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans, 4 décembre 2021, Compans.

Marché de Noël de Compans

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans

Ne manquez pas le 3ème Marché de Noël de Compans, le week-end du 4 et 5 décembre 2021 ! ✔️samedi 4 décembre de 10h à 19h Inauguration à 10h30 avec un spectacle des enfants du périscolaire. ✔️dimanche 5 décembre de 10h à 18h De nombreuses animations gratuites dédiées aux enfants vous attendent : activités manuelles, sculpteur sur ballon, mascottes, promenade en calèche. Nouveaute cette année, une patinoire pour le plaisir de tous ! Spectacle interactif de la Ferme du TILIGOLO, avec son clown fermier ses animaux de sa ferme, pour les enfants. Plus d’une vingtaine d’exposants seront présents, commerçants, artisans, créateurs et producteurs en intérieur et en extérieur. Gastronomie : fromages, charcuteries, foie gras, champagnes, vins, produits antillais, miel… Artisanat : atelier de chantournage, objets de déco, bijoux, savons, parfums, jouets… ?Restauration sur place, vin chaud, crêpes, huîtres, beignets, barbes à papa, colombo, sandwich… Et bien sûr, le Père Noël sera présent ! L’accès aux festivités se fera sur présentation du Pass sanitaire, conformément à la législation en vigueur.

Entrée libre

Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans cour de la mairie Compans Compans Seine-et-Marne



