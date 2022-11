MARCHÉ DE NOËL DE COMBAILLAUX LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2022 Combaillaux Combaillaux Catégories d’évènement: Combaillaux

MARCHÉ DE NOËL DE COMBAILLAUX LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2022 Combaillaux, 3 décembre 2022, Combaillaux. MARCHÉ DE NOËL DE COMBAILLAUX LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2022

Hérault Combaillaux Marché de Noël de Combaillaux les 3 et 4 décembre 2022

Ça y est il arrive !!!

Dans un mois c’est le Marché de Noël à Combaillaux !!!

Une quarantaine d’exposants, des spectacles, des animations pour les enfants, et des foodtrucks pour régaler vos papilles !.

L’ Ape Combaillaux sera présente pour les goûters des petits et des grands ( crêpes, popcorn, … ) et avec sa vente de sapins !

À très vite Marché de Noël de Combaillaux les 3 et 4 décembre 2022

Une quarantaine d'exposants, des spectacles, des animations pour les enfants, et des foodtrucks pour régaler vos papilles !. +33 4 67 84 22 68

