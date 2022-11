Marché de Noël de Cléron Cléron Cléron Catégories d’évènement: 25330

Marché de Noël de Cléron - 3 décembre 2022

Hameau du Fromage et village, Zone artisanale et centre du village, Cléron 25330

Venez assister au marché de Noël de Cléron ! Nombreuses animations : Tombola avec de nombreux lots offerts par les exposants (objets de décoration et panier de produits régionaux), vente de sapins de Noël, artisanat local au village et au hameau !

commercial@hameaudufromage.com +33 3 81 62 41 51

