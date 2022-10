Marché de Noël de Charleville-Mézières Charleville-Mézières, 26 novembre 2022, Charleville-Mézières.

Marché de Noël de Charleville-Mézières

Place Ducale Charleville-Mézières

2022-11-26 – 2022-12-31

Place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Charleville-Mézières

A Charleville-Mézières, le marché de Noël transportera le visiteur dans un univers magique, animé et peuplé d’elfes, de lutins et de légendes ardennaises. Il se déploie sur la place Ducale, qui accueillera une quarantaine de chalets et le week-end, un marché de produits artisanaux et de terroir des Ardennes et région (la confiserie d’Iges, biscuits Contal farmer, confitures bio de la ferme de Mad’in, cosmétiques naturels Whenua, L’abeille de Romain, la scellerie maroquinerie Halais, bière ARdwen, …).Déambulations, spectacles et ateliers divers sous le chapiteau feront la part belle aux légendes ardennaises, notamment le cheval fée Bayard. Le manège sapin, la grande roue et la patinoire resteront installés jusqu’à la fin des vacances scolaires.Tous les après-midis de 13 h à 20 h (jusqu’à 22 h les vendredis et samedis) du 26 novembre au 31 décembre 2022. Les temps forts : →Vendredi 16 décembre en fin d’après-midi : arrivée du Père Noël qui descendra d’une tyrolienne le beffroi de la mairie. Le Père Noël sera présent tous les jours dans son kota pour accueillir en fin d’a.m. les enfants (photo, chocolats…) jusqu’au 24 décembre.→ un spectacle de danse, avec mise en scène, son et lumière, tous les mercredis, samedis et dimanches, à 17 h 30, du 26/11 au 21/12 Et aussi des conteurs, des chorales, des marionnettes, l’automate Cheval-fée, des déambulations de fanfares…

+33 3 24 32 40 00 http://www.charleville-mezieres.fr/

Place Ducale Charleville-Mézières

dernière mise à jour : 2022-10-04 par