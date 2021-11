Cébazat Cébazat Cébazat, Puy-de-Dôme Marché de Noël de Cébazat Cébazat Cébazat Catégories d’évènement: Cébazat

Puy-de-Dôme

Marché de Noël de Cébazat Cébazat, 4 décembre 2021

2021-12-04 – 2021-12-04 rue d'Aubiat Sémaphore

Cébazat Puy-de-Dôme Cébazat Le traditionnel et désormais incontournable marché de Noël organisé par le comité de jumelage de Cébazat, s’installera le week-end des 4 et 5 décembre au Sémaphore. +33 4 73 16 30 30 http://www.cebazat.fr/Marche-de-Noel,982.html?retour=-Agenda-.html rue d’Aubiat Sémaphore Cébazat

