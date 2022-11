MARCHE DE NOEL DE CASTELGINEST Castelginest Castelginest Catégories d’évènement: Castelginest

2022-11-26 – 2022-11-27

MARCHE DE NOEL DE CASTELGINEST
SALLE POLYVALENTE JOSÉPHINE BAKER
4 Chemin des Barrières
Castelginest
Haute-Garonne

Au programme: séance photo avec le Père Noël dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h, des ateliers et animations pour les enfants, des foodtrucks, un carroussel et du vin chaud pour vous réchauffer. Venez nombreux afin de préparer au mieux les fêtes de fin d'année !

