Calvados Le marché de Noël de Cambremer se tiendra le dimanche 4 décembre 2022 entre 10h et 18h, à la Grange aux Dîmes et sur la place principale.

Artisanat, produits locaux, animations, tartiflette normande, père noël… Vous souhaitez exposer ?

Contactez Edwige au 06 35 58 16 16. marchealancienne@mailo.com +33 6 30 35 96 95 Cambremer

