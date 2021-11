Marché de Noël de Caen Caen, 27 novembre 2021, Caen.

Marché de Noël de Caen Caen

2021-11-27 – 2021-12-31

Caen Calvados

Dans une ambiance familiale et festive, le traditionnel marché de Noël de Caen déploie ses chalets en centre-ville, depuis l’esplanade du théâtre jusqu’à la place de la République, en passant par le boulevard Maréchal-Leclerc.

Vous y retrouverez gourmandises, boissons, jouets, vêtements, accessoires, objets artisanaux et de décoration…

Parmi les animations proposées : maquillage pour enfants, magicien, sculpteur de ballons, présence d’un renne, créateur de bulles et déambulations musicales.

Jours et horaires d’ouverture :

lundi de 14h à 19h30mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 11h30 à 19h30vendredi et samedi de 11h à 21h (22h pour la restauration)Fermé le 25 décembreLes 24 et 31 décembre, fermeture à 18h.

+33 2 31 29 99 99 https://www.caen-evenements.com/

Caen

