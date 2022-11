Marché de Noël de Caen Caen, 26 novembre 2022, Caen.

Marché de Noël de Caen

Centre-ville de Caen Caen 14000

2022-11-26 – 2022-12-31

Caen

14000

Du samedi 26 novembre au samedi 31 décembre prochains, le Marché de Noël accueille dans une ambiance festive, les visiteurs du centre-ville de Caen.

L’esprit village de Noël est de mise avec une soixantaine de chalets répartis dans le centre-ville de Caen.

Décoration, artisans, créateurs, bijoux, beauté, accessoires, jeux pour enfants, alimentaire ou encore produits du terroir…

De nombreux produits et idées cadeaux attendent les visiteurs sur place !

Marché de Noël 2022 : Une programmation pour petits et grands !

Les Caennais, Calvadosiens et visiteurs pourront profiter d’une programmation exceptionnelle pour les fêtes de fin d’année au Marché de Noël de Caen. Pendant un mois, plus d’une trentaine d’évènements rythmeront le marché.

Caen

