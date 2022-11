Marché de Noël de Cabriès Cabriès Cabriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-12-02 10:00:00 – 2022-12-02 19:00:00

Bouches-du-Rhône Cette année venez découvrir nos nombreux exposants producteurs et artisans créateurs, vous restaurer, et admirer le sublime feu d’artifice prévu le samedi soir à 19h30.

Des promenades en calèche ainsi qu’une descente aux flambeaux le samedi 3 à 19h15 devant la maison Garavaque auront lieu, au profit du téléthon : dons libres. Traditionnel marché de Noël sur le parking de l’Oustaù Per Touti à Cabriès. Plus de 60 exposants et services de restauration, diverses animations et fanfares durant le week-end http://www.cabries.fr/ Parking de l’Oustaù Per Touti 8493 avenue René Cassin. Cabriès

