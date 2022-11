MARCHÉ DE NOËL DE BUZIGNARGUES MARCHÉ DE NOËL DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 Buzignargues, 11 décembre 2022, Buzignargues.

Buzignargues Hérault

2022-12-11 – 2022-12-11

MARCHÉ DE NOËL APE

Petits et grands enfants sont invités et attendus au marché de Noël annuel de l’APE Les écoliers de Fontbonne le dimanche 11 décembre 2022 à la salle polyvalente de Buzignargues (34160) dès 10h.

Nos exposants, des artisans, créateurs et auteurs pour enfants, vous attendent sur place pour vous faire plaisir ou pour la joie d’offrir à vos proches de belles créations.

Pour les enfants, nous n’avons pas oublié d’inviter le célèbre Père Noël, qui prendra le temps de passer les accueillir et de prendre la pose devant notre photographe. Des promenades en poney, des ateliers dessin ainsi que le monde de Marie (structure gonflable) seront également proposés sur place.

Une petite faim salée ou sucrée? Pas de problème, nous prévoyons de quoi vous désaltérer et/ou vous restaurer sur place ou à emporter. Quoi de mieux pour se réchauffer qu’un délicieux aligot-saucisse et un chocolat ou vin chaud ?Vous pouvez d’ores et déjà réserver des portions d’aligoté saucisse (8euro la part adulte et 4 la part enfant) en commentaire ci dessous, par SMS (cf flyer de l’événement) ou en envoyant un mail à ape.rpi.lesecoliersdefontbonne@gmail.com

Comme à chacun de nos événements que nous essayons de rendre chaleureux et convivial, les bénéfices seront reversés aux écoles du RPI.

À bientôt

+33 4 67 86 91 52

