2022-12-18 09:00:00 – 2022-12-18 16:00:00

Maine-et-Loire Briollay Stands habituels du Marché du dimanche et stands de restauration, tombola.

Animations pour enfants et spectacle (à 16H30). +33 9 60 43 41 38 Centre commercial des Varennes 4, rue Henri Matisse Briollay

