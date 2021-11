Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre, Cher Marché de Noël de Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Brinon-sur-Sauldre

Cher

Marché de Noël de Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre, 27 novembre 2021, Brinon-sur-Sauldre. Marché de Noël de Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre

2021-11-27 11:00:00 – 2021-11-28 19:00:00

Brinon-sur-Sauldre Cher Brinon-sur-Sauldre 50 exposants vous accueilleront (gastronomie, artisanat, buvette, restauration, manèges). Participation de l’Harmonie Sauldre et Sologne. Pass sanitaire ou test PCR négatif obligatoire. 16ème marché de Noël de Brinon-sur-Sauldre. comitedesfetesbrinon@gmail.com +33 6 24 13 20 77 50 exposants vous accueilleront (gastronomie, artisanat, buvette, restauration, manèges). Participation de l’Harmonie Sauldre et Sologne. Pass sanitaire ou test PCR négatif obligatoire. comité des fêtes de brinon

Brinon-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2021-11-10 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

Détails Catégories d’évènement: Brinon-sur-Sauldre, Cher Autres Lieu Brinon-sur-Sauldre Adresse Ville Brinon-sur-Sauldre lieuville Brinon-sur-Sauldre