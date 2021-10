Marché de Noël de Bréhémont Bréhémont, 5 décembre 2021, Bréhémont.

Marché de Noël de Bréhémont 2021-12-05 14:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Bréhémont Indre-et-Loire Bréhémont

Marché de Noël sur la place du village décorée, avec des exposants locaux, des animations, et l’arrivée du Père Noël ainsi que ses lutins, sur la Loire, pour émerveiller petits et grands. Buvette et grignotage sur place.

lise.pouchain@wanadoo.fr +33 6 07 74 46 61

