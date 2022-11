Marché de Noël de Brantôme Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-18 20:00:00

Dordogne 21 artisans d’art et 12 producteurs fermiers. Démonstrations toute la journée du travail de forge par Guillaume et de taille de pierre par Philippe. Surprise avec le Père-Noël. Visites, mapping et feu d’artifice le samedi soir.

Dimanche : Ferme pédagogique. Promenades de Noël contées dans la ville (animation gratuite). Marché de Noël de l’artisanat et des producteurs. +33 5 53 05 56 71 Mairie Sabine Stemmelen

