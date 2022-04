Marché de Noel de Boynes Boynes Boynes Catégories d’évènement: Boynes

Loiret

Marché de Noel de Boynes Boynes, 26 novembre 2022, Boynes. Marché de Noel de Boynes Boynes

2022-11-26 – 2022-11-27

Boynes Loiret Boynes Loiret Centre-Val de Loire EUR Venez assister au marché de Noël organisé par le comité des fêtes. +33 6 99 81 25 18 Venez assister au marché de Noël organisé par le comité des fêtes. ©Tama66

Boynes

dernière mise à jour : 2022-03-24 par OT GRAND PITHIVERAIS SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Boynes, Loiret Autres Lieu Boynes Adresse Ville Boynes lieuville Boynes Departement Loiret

Boynes Boynes Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boynes/

Marché de Noel de Boynes Boynes 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noel de Boynes Boynes Boynes 26 novembre 2022 Boynes Loiret

Boynes Loiret