Marché de Noël de Bornel Bornel, 12 décembre 2021, Bornel.

Marché de Noël de Bornel Bornel

2021-12-12 – 2021-12-12

Bornel Oise Bornel

Le Marché de Noël de Bornel édition 2021 du 12 décembre prochain réunira plus de 50 exposants, commerçants et artisans. Il est organisé par la Mairie de Bornel et le Conseil des Sages. Cette journée sera placée sous la convivialité et la chaleurosité de chacun. Le but étant de mettre en avant les créations, les produits de notre territoire, nos commerçants et le savoir-faire tout en œuvrant pour un événement caritatif puisque les frais d’emplacements seront intégralement reversés au Téléthon.

Merci de nous aider à diffuser l’événement pour le plaisir de tous ! Tellement envie de revoir les petits comme les grands … heureux, avec les yeux pleins d’étoiles et d’envies !

Le Marché de Noël de Bornel édition 2021 du 12 décembre prochain réunira plus de 50 exposants, commerçants et artisans. Il est organisé par la Mairie de Bornel et le Conseil des Sages. Cette journée sera placée sous la convivialité et la chaleurosité de chacun. Le but étant de mettre en avant les créations, les produits de notre territoire, nos commerçants et le savoir-faire tout en œuvrant pour un événement caritatif puisque les frais d’emplacements seront intégralement reversés au Téléthon.

Merci de nous aider à diffuser l’événement pour le plaisir de tous ! Tellement envie de revoir les petits comme les grands … heureux, avec les yeux pleins d’étoiles et d’envies !

carole.lecue@mairie-bornel.fr

Le Marché de Noël de Bornel édition 2021 du 12 décembre prochain réunira plus de 50 exposants, commerçants et artisans. Il est organisé par la Mairie de Bornel et le Conseil des Sages. Cette journée sera placée sous la convivialité et la chaleurosité de chacun. Le but étant de mettre en avant les créations, les produits de notre territoire, nos commerçants et le savoir-faire tout en œuvrant pour un événement caritatif puisque les frais d’emplacements seront intégralement reversés au Téléthon.

Merci de nous aider à diffuser l’événement pour le plaisir de tous ! Tellement envie de revoir les petits comme les grands … heureux, avec les yeux pleins d’étoiles et d’envies !

Mairie de Bornel

Bornel

dernière mise à jour : 2021-11-17 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre