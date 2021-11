Blagnac Blagnac Blagnac, Haute-Garonne MARCHE DE NOEL DE BLAGNAC Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

MARCHE DE NOEL DE BLAGNAC Blagnac, 24 novembre 2021, Blagnac. PARC DES RAMIERS Allée du Canalet

2021-11-24 – 2021-11-28

Blagnac Haute-Garonne Blagnac Retrouvez nous au marché de noël de Blagnac pour une vente de produits exclusifs dans un cadre convivial, lumineux et chaleureux ! Cinq jours de magies et lumières !

Quand ? Mercredi 24/11 : de 14h à 21h

Jeudi 25/11 : de 11h à 21h

Vendredi 26/11 : de 11h à 21h

Samedi 27/11 : de 10h à 22h

Dimanche 28/11 : de 10h à 21h Possibilité de restauration sur place. 70 chalets de bois prennent place dans le Parc des Ramiers !

