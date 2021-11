Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Marché de Noël de Bissy Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Marché de Noël de Bissy Chambéry, 5 décembre 2021

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 16:00:00

Chambéry Savoie Première édition d’un marché de Noël du quartier de Bissy regroupant exposants, créateurs et producteurs.

Partenariat avec les acteurs locaux. Animations pour les enfants aebjeanrostand@gmail.com Parking de la mairie de Bissy 551 avenue Général Cartier Chambéry

