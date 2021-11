Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère, Lot Marché de Noël de Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère Biars-sur-Cère Catégories d’évènement: Biars-sur-Cère

2021-11-21 09:00:00 – 2021-11-21 18:00:00

Biars-sur-Cère Lot Organisé par les Amis de l’école.

Nombreux exposants créateurs. Père Noël de 10h30 à 11h30 et de 14h à 16h30. Maquillage et jeux pour enfants.

Pass sanitaire obligatoire. +33 6 47 12 92 40 OT Lalbenque-Limogne

