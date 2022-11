Marché de Noël de Bénouville Bénouville Bénouville Catégories d’évènement: Bénouville

Marché de Noël de Bénouville

Rue du Grand Clos Salle polyvante Bénouville Calvados

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03 17:00:00

Rue du Grand Clos Salle polyvante Bénouville Calvados Salle polyvante Rue du Grand Clos

2022-12-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-03 17:00:00 17:00:00

Salle polyvante Rue du Grand Clos

Bénouville

Calvados La mairie et les associations de Bénouville vous proposent de fêter ensemble les fêtes de fin d’année !

La mairie et les associations de Bénouville vous proposent de fêter ensemble les fêtes de fin d'année !

De nombreuses animations seront proposées autour de la salle polyvalente : animations pour les enfants, vente d'objets fait main, vente de bocaux artisanat, restauration sur place…

De nombreuses animations seront proposées autour de la salle polyvalente : animations pour les enfants, vente d’objets fait main, vente de bocaux artisanat, restauration sur place… +33 2 31 44 62 01 Salle polyvante Rue du Grand Clos Bénouville

