Marché de Noël de Belvès Pays de Belvès, 4 décembre 2021, Pays de Belvès.

2021-12-04 – 2021-12-04

Pays de Belvès Dordogne Pays de Belvès

Retrouvez des idées de cadeaux de Noël pendant le marché traditionnel les 4, 11 et 18 décembre à Belvès, et le 23 décembre le marché traditionnel se prolongera par un marché de Noël dans la rue Manchotte sur toute la journée. L’après-midi auont lieu des ateliers pour les enfants (Déco de pull de Noël et concours), et création d’objets recyclés. Avec la venue du Papa Noël chargé de confiseries aux alentours de 16h, 16h30

+33 6 10 68 66 42

pixabay

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne