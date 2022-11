MARCHÉ DE NOËL DE BEAULIEU Beaulieu Beaulieu Catégories d’évènement: Beaulieu

Hérault Beaulieu Ce marché se déroulera pour la première fois en soirée, à savoir le vendredi 9 décembre de 17h à 22h00, sur la place du marché. – pour cette soirée, nous attendons une trentaine d’exposants (bijoux artisanaux, éléments de décoration, poteries peintes, ….)

– nos commerçants sédentaires seront également mobilisés (bar à huitre et champagnes, vin chaud, planches de charcuterie, chocolats, restauration, …)

– une buvette sera tenu par la Mairie;

– une animation musicale sera assurée;

– Le sapin placé au centre de la place sera décoré par les enfants qui pourront emmener une boule ou une guirlande;

Au cours de cette soirée, une collecte de jouet sera également organisée au profit d'une association d'enfants dans le besoin; en échange d'un jouet, les enfants repartirons avec des friandises données par le père Noël.

