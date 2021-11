Barbaste Barbaste Barbaste, Lot-et-Garonne Marché de Noël de Barbaste Barbaste Barbaste Catégories d’évènement: Barbaste

Barbaste Lot-et-Garonne Barbaste Marché de Noël organisé par la Mairie de Barbaste avec le concours des écoles, associations et commerçants de la commune.

Marché de Noël organisé par la Mairie de Barbaste avec le concours des écoles, associations et commerçants de la commune.

Programme à venir. +33 5 53 65 51 38

