Baracé Baracé Baracé, Maine-et-Loire MARCHÉ DE NOËL DE BARACÉ Baracé Baracé Catégories d’évènement: Baracé

Maine-et-Loire

MARCHÉ DE NOËL DE BARACÉ Baracé, 4 décembre 2021, Baracé. MARCHÉ DE NOËL DE BARACÉ 2021-12-04 11:00:00 – 2021-12-04 19:00:00

Baracé Maine-et-Loire Baracé Nombreux exposants : gastronomie, artisanat, restauration… tombola tirage au sort à 18h Ambiance festive au Marché de Noël de Baracé ! livresetloisirs49@gmail.com +33 2 41 76 93 66 Nombreux exposants : gastronomie, artisanat, restauration… tombola tirage au sort à 18h dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Baracé, Maine-et-Loire Autres Lieu Baracé Adresse Ville Baracé lieuville 47.64016#-0.35673