Marché de Noël de 3 M en Fêtes Montpon-Ménestérol, 10 décembre 2022, Montpon-Ménestérol.

Marché de Noël de 3 M en Fêtes

Place des 3 Frères Laplagne Montpon-Ménestérol Dordogne

2022-12-10 08:00:00 – 2022-12-10

Montpon-Ménestérol

Dordogne

Marché de Noël : à partir de 8h sur la pl. des 3 Frères Laplagne sous chapiteau : vente viennoiseries, restauration sur place, ou à emporter, marrons grillés, vin chaud, haricots couennes…Marché gourmand et dégustation sur place, présence du Père Noël à partir de 10h et diverses animations pour petits et grands, balade en calèche avec le Père Noël gratuit, feu d’artifice à Chandos à 18h : 06.07.65.57.72

Marché de Noël : à partir de 8h sur la pl. des 3 Frères Laplagne sous chapiteau : vente viennoiseries, restauration sur place, ou à emporter, marrons grillés, vin chaud, haricots couennes…Marché gourmand et dégustation sur place, présence du Père Noël à partir de 10h et diverses animations pour petits et grands, balade en calèche avec le Père Noël gratuit, feu d’artifice à Chandos à 18h : 06.07.65.57.72

+33 6 07 65 57 72

3 M en Fêtes

Montpon-Ménestérol

dernière mise à jour : 2022-10-10 par