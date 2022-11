Marché de Noël d’Aurons Aurons Aurons Catégories d’évènement: Aurons

Bouches-du-Rhône Aurons Second Marché de Noël dans le Massif des Costes



Le marché de Noël d’Aurons vous accueille en musique, soupe et vin chaud accompagneront des artisans pour vous présenter le meilleur de ce premier dimanche de l’Avent.



18h Découvrez la crèche et ses nombreuses surprises



➡️ Rendez-vous, place du boulodrome, Aurons

dimanche 27 novembre

⏰ à partir de 14h00 Dès 14h, retrouvez le marché de Noël à Alleins.



Animation musicale et exposants vous attendent saint.pierre.es.liens@gmail.com +33 7 76 82 49 31 Association Saint-Pierre-ès-Liens / Les Amis d’Aurons 1 rue de la mairie Aurons

