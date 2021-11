Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Marché de Noël d’Art et d’Artisanat Dol-de-Bretagne Dol-de-Bretagne Catégories d’évènement: Dol-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Marché de Noël d’Art et d’Artisanat Dol-de-Bretagne, 9 décembre 2021, Dol-de-Bretagne. Marché de Noël d’Art et d’Artisanat Place Chateaubriand Halle aux Grains Dol-de-Bretagne

2021-12-09 – 2021-12-22 Place Chateaubriand Halle aux Grains

Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Dol-de-Bretagne En partenariat avec la ville de Dol de Bretagne, l’association organise dans les halles couvertes de Dol-de-Bretagne, des ateliers d’artistes et artisans d’art ouverts au public à l’occasion des fêtes de fin d’année. beauxartsetc@gmail.com En partenariat avec la ville de Dol de Bretagne, l’association organise dans les halles couvertes de Dol-de-Bretagne, des ateliers d’artistes et artisans d’art ouverts au public à l’occasion des fêtes de fin d’année. Place Chateaubriand Halle aux Grains Dol-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dol-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dol-de-Bretagne Adresse Place Chateaubriand Halle aux Grains Ville Dol-de-Bretagne lieuville Place Chateaubriand Halle aux Grains Dol-de-Bretagne