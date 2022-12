Marché de Noël d’Armeau Armeau Armeau Catégories d’évènement: ARMEAU

Yonne

Marché de Noël d’Armeau Armeau, 15 décembre 2022, Armeau. Marché de Noël d’Armeau

Place de la salle des fêtes Rue de l’Église Armeau Yonne Rue de l’Église Place de la salle des fêtes

2022-12-15 – 2022-12-15

Rue de l’Église Place de la salle des fêtes

Armeau

Yonne Armeau EUR Le jeudi 15 décembre de 16h00 à 20h00, Armeau organise son marché de Noël gourmand et créatif, sur la place de la salle des fêtes. Venez retrouver les commerçants du Jeudi et des producteurs locaux (escargots, miel, confitures, vin…)

Découvrez les artisans arméliens et des communes voisines (bijoux, sculpteur sur bois, crochet, couture…) Avec la participation de la Chorale des Fontenottes. +33 3 86 87 00 68 Rue de l’Église Place de la salle des fêtes Armeau

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: ARMEAU, Yonne Autres Lieu Armeau Adresse Armeau Yonne Rue de l'Église Place de la salle des fêtes Ville Armeau lieuville Rue de l'Église Place de la salle des fêtes Armeau Departement Yonne

Armeau Armeau Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armeau/

Marché de Noël d’Armeau Armeau 2022-12-15 was last modified: by Marché de Noël d’Armeau Armeau Armeau 15 décembre 2022 ARMEAU Place de la salle des fêtes Rue de l'Église Armeau Yonne Yonne

Armeau Yonne