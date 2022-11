Marché de Noël d’Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis Catégories d’évènement: Argentré-du-Plessis

Ille-et-Vilaine

Marché de Noël d'Argentré-du-Plessis
Place du Général de Gaulle Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Place du Général de Gaulle Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

2022-12-09 17:00:00 – 2022-12-09 22:00:00

Ille-et-Vilaine À Argentré, retrouvez le marché de Noël le vendredi 9 décembre à partir de 17h00 dans le centre-ville.

Artisans, producteurs, créateurs de la commune et des alentours vous donnent rendez-vous pour découvrir leurs produits et peut-être même compléter vos achats de Noël.

Plusieurs animations et surprises sont prévues au cours de la soirée. Buvette, animations et restauration sur place. Au fil de vos balades, ne manquez pas de faire une halte à la cabane du Père Noël, place du Général de Gaulle, à partir du 11 décembre. Marché de Noël de 17h30 à 22h, organisé par l’association des commerçants et artisans. Argentré-du-Plessis

