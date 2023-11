Marché de Noël dans une ambiance française traditionnelle Square René Viviani Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 08 décembre 2023 au lundi 25 décembre 2023 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche

de 10h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Le Marché de Noël de Paris Notre Dame, élu le marché de Noël le plus charmant de la capitale vous attend du 8 au 25 décembre inclus.

Réunissant créateurs, artisans d’art et autodidactes il est le reflet de nombreux savoir-faire français et vous y trouverez le petit comme le grand cadeau à offrir ou à s’offrir à Noël.

Vivez la féérie de Noël au Marché de Noël Notre Dame, niché à 2 pas de la Cathédrale dans le square René Viviani, Paris 5. Le savoir faire des artisans et artisans d’art français y est mis en vente directement par leurs créateurs qui viennent à Paris et s’installent dans ce charmant jardin: créations singulières, les objets et accessoires fabriqués à Paris ou en province dans de petits ateliers. Les artisans échangent volontiers avec les visiteurs : l’intelligence de la main, la convivialité, le savoir-faire et les prix sont plus que raisonnables car sans intermédiaires.

Ambiance de Noël traditionnelle, authentique et conviviale, Père Noël et atelier de dessin gratuit pour les enfants, orgue de barbarie et une vue exceptionnelle sur Notre Dame… tout cela saura vous combler.

Quelques produits de gastronomie régionale complètent la balade, le tout dans un décor féérique et naturel.

Le square héberge aussi le plus vieil arbre de Paris ( 400 ans!)

Square René Viviani 2, rue du Fouarre 75005 Paris

Contact : https://www.marche-de-noel-paris-notre-dame.fr +33624685625 lartetlaseine@orange.fr https://www.facebook.com.marche-de-noel-paris-notre-dame.fr https://www.facebook.com.marche-de-noel-paris-notre-dame.fr

@lartetlaseine Niché dans le square René Viviani, Paris 5, à 2 pas de Notre Dame.