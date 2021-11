Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux Marché de Noël dans le cloître de la Cathédrale Saint-Front Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

2021-12-04 09:30:00 – 2021-12-04 17:30:00

Marché de Noël dans le cloître de la Cathédrale Saint-Front
Périgueux, 4 décembre 2021
2021-12-04 09:30:00 – 2021-12-04 17:30:00

Nombreux stands seront présents dans le cloître de la cathédrale : décoration de Noël, fleurs, vente de miel, noix, champagne, bijoux, confitures, sirops, tisanes, sacs en cuir, sapins… Apéritif du marché de 11h à 13h. Possibilité d'assiettes-repas sur place (huîtres, charcuterie, fromages…). Boissons chaudes et crêpes toute la journée. Concert de 10h à 12h.

+33 5 53 06 48 10

Paroisse Saint Front

