MARCHÉ DE NOËL DANS CLISSON Clisson

MARCHÉ DE NOËL DANS CLISSON

De 7h à 20h Les Halles, rue des Halles, Place du Minage, rue du Minage, rue Berthou, RDC 38 rue des Halles, Zone Câlin. Regroupera une soixantaine d'exposants créateurs : bijoux, vêtements, maroquinerie, objets déco, carterie, gastronomie. Restauration et bar, place du Minage. Plusieurs animations de rue prévues.

Marché de Noël dans le Clisson le week-end du 18 et 19 décembre

http://www.acaclisson.com/

