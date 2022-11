MARCHE DE NOEL DAMVIX Damvix Damvix Catégories d’évènement: Damvix

Vendée Damvix Nombreux exposants : stands gourmands, artisans, créateurs, ….

Animations tout au long de la Journée : visite du Père Noël, calèche, groupe de musique et danses…

Animé par Bruno Ligonnière. Restauration : tartiflette, snack, crêpes, vin chaud. Entrée Gratuite Marché de Noël dans un petit village maraîchin… franck.girard0297@orange.fr Damvix

