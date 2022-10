Marché de Noël d’Amboise Amboise, 16 décembre 2022, Amboise.

Marché de Noël d’Amboise

Place Michel Debré Amboise Indre-et-Loire

2022-12-16 – 2022-12-18

Amboise

Indre-et-Loire

Trois jours pour le plaisir des papilles et pour réaliser vos achats.

Marché gourmand : Découvrez et dégustez les saveurs de Noël, huîtres, foie gras, vins locaux, bière de Noël, vin chaud, pâtisseries allemandes et profitez de l’espace restauration.

Place Michel Debré. Entrée libre.

Artisanat d’art : Des créations présentées par les artisans avec des jouets en bois, des luminaires, des textiles, des bijoux, des chapeaux, des livres, de la verrerie…

Tunnel du château. Entrée libre.

Trois jours pour le plaisir des papilles et pour réaliser vos achats.

Marché gourmand : Découvrez et dégustez les saveurs de Noël, huîtres, foie gras, vins locaux, bière de Noël, vin chaud, pâtisseries allemandes et profitez de l’espace restauration.

Place Michel Debré. Entrée libre.

+33 2 47 23 47 23

Ville d’Amboise

Amboise

dernière mise à jour : 2022-09-24 par