Marché de Noël d’Amancey Amancey, 16 décembre 2022, Amancey.

Marché de Noël d’Amancey

Place du village Amancey 25330

2022-12-16 16:30:00 – 2022-12-16 22:00:00

Amancey

25330

Venez profiter du marché de Noël d’Amancey !

Buvette et petite restauration, surprise pour les enfants et collecte de jouets en état et complets pour l’association « Semons l’espoir ».

Organisé par Au marché d’Amancey, le comité des fêtes, l’école et le collège Sacré Coeur, l’école Cordier, l’Apel et les AS du Crayon.

comitedesfetesdamancey@gmail.com

Amancey

dernière mise à jour : 2022-11-08 par