Alaigne Alaigne Alaigne, Aude MARCHÉ DE NOËL D’ALAIGNE Alaigne Alaigne Catégories d’évènement: Alaigne

Aude

MARCHÉ DE NOËL D’ALAIGNE Alaigne, 28 novembre 2021, Alaigne. MARCHÉ DE NOËL D’ALAIGNE Alaigne

2021-11-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 18:00:00

Alaigne Aude Alaigne Le marché de Noël regroupera cette année un marché gourmand, de l’artisanat, un grand choix d’idées cadeaux pour Noël, des animations et des espaces de restauration sur place ou à emporter. +33 4 68 69 13 64 Alaigne

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Alaigne, Aude Autres Lieu Alaigne Adresse Ville Alaigne lieuville Alaigne